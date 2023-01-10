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NotiGuy - Dynamic Notch

  • Обновлено: 08.01.23
  • Версия: 1.2.1
  • Требования: 9+
  • Жанр: Другие
  • Раработчик: Dubiaz
  • Google Play: Открыть
NotiGuy - Dynamic Notch
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NotiGuy - Dynamic Islet - оригинальное и полезное приложение, способное предоставить своему пользователю новый и предельно комфортный способ получения уведомлений. Во многом напоминающий таковой у Iphone 14. И теперь выемка станет основным местом, где можно будет просматривать и работать с ними. Нажав на нее, пользователь получит список уведомлений. В закрытом состоянии на ней будет отображаться аватар корреспондента или приложения его отправившего. Стиль интерфейса можно задать самостоятельно. Можно менять спецэффекты, цветовую палитру, размещение и размер.
NotiGuy - Dynamic Notch

Скачать NotiGuy - Dynamic Notch Андроид бесплатно

Скачать NotiGuy - Dynamic Notch v.1.2.1
Размер: 3,48 Mb
Скачали: 2
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