NotiGuy - Dynamic Islet - оригинальное и полезное приложение, способное предоставить своему пользователю новый и предельно комфортный способ получения уведомлений. Во многом напоминающий таковой у Iphone 14. И теперь выемка станет основным местом, где можно будет просматривать и работать с ними. Нажав на нее, пользователь получит список уведомлений. В закрытом состоянии на ней будет отображаться аватар корреспондента или приложения его отправившего. Стиль интерфейса можно задать самостоятельно. Можно менять спецэффекты, цветовую палитру, размещение и размер.

Скачать NotiGuy - Dynamic Notch Андроид бесплатно Скачать NotiGuy - Dynamic Notch v.1.2.1 Размер: 3,48 Mb