NotiGuy - Dynamic Notch
NotiGuy - Dynamic Islet - оригинальное и полезное приложение, способное предоставить своему пользователю новый и предельно комфортный способ получения уведомлений. Во многом напоминающий таковой у Iphone 14. И теперь выемка станет основным местом, где можно будет просматривать и работать с ними. Нажав на нее, пользователь получит список уведомлений. В закрытом состоянии на ней будет отображаться аватар корреспондента или приложения его отправившего. Стиль интерфейса можно задать самостоятельно. Можно менять спецэффекты, цветовую палитру, размещение и размер.
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